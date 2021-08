Medio Oriente: premier Iraq riceve ministro Esteri saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha ricevuto oggi al Palazzo presidenziale di Baghdad il ministro degli Affari Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah. Quest’ultimo si trova nella capitale irachena insieme ad altri leader arabi per partecipare alla conferenza di Baghdad sulla cooperazione e il partenariato. Durante l'incontro, riferisce l’agenzia di stampa “Spa”, i due hanno “esaminato gli aspetti delle relazioni saudite-irachene e i modi per sostenerle e migliorarle per servire gli interessi dei due paesi e dei due popoli”. Entrambi hanno anche discusso “del miglioramento del coordinamento bilaterale congiunto e di tutto ciò che contribuisce alla stabilità della regione, al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, oltre a scambiare opinioni su molte questioni regionali e internazionali”, conclude l’agenzia.(Res)