Milano 2021: Bolognini (Lega), Racca darà grande contributo al rilancio della nostra città

- "Ringrazio Annarosa Racca per la sua disponibilità a guidare la lista della Lega Salvini Premier alle elezioni comunali di Milano. La sua candidatura è un esempio straordinario della società civile ambrosiana che si mette al servizio della città e dei Milanesi. La sua riconosciuta esperienza e la sua profonda conoscenza di Milano daranno un grande contributo al rilancio della nostra città". Lo afferma in una nota Stefano Bolognini, commissario della Lega Salvini Premier a Milano. (Com)