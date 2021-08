Afghanistan: Pentagono, 5.400 statunitensi tra le 117 mila persone evacuate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 117 mila le persone finora che finora gli Stati Uniti hanno evacuato dall’Afghanistan, in gran parte cittadini afgani. Lo ha fatto sapere oggi in conferenza stampa il generale Hank Taylor, vice direttore dello Stato maggiore congiunto per le operazioni regionali, spiegando che questo numero comprende 5.400 cittadini statunitensi. Nelle ultime 24 ore 66 voli hanno lasciato Kabul con 6.800 persone a bordo. In attesa di partire nelle prossime ore, all’aeroporto Hamid Karzai, restano circa 1.400 persone già selezionate. L’ufficiale ha fatto sapere che le autorità Usa stanno lavorando duramente per aumentare la capacità di accoglienza dei rifugiati afgani: attualmente i centri presenti nel Paese sono in grado di dare ospitalità a circa 21 mila persone, ma l’obiettivo è di portare la capacità a 50 mila entro il 15 settembre prossimo. Attualmente gli Stati Uniti stanno ospitando circa 8 mila richiedenti asilo afgani nelle basi di Fort McCoy, Fort Bliss, Fort Lee e nella Base congiunta McGuire-Dix-Lakehurst. (segue) (Nys)