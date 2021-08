Afghanistan: Pentagono, 5.400 statunitensi tra le 117 mila persone evacuate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha precisato che le minacce alla sicurezza che gravano ancora sull’aeroporto di Kabul sono “molto concrete” e “molto dinamiche”. “Stiamo monitorando la situazione letteralmente in tempo reale. Stiamo prendendo tutte le misure necessarie per assicurare protezione”, ha affermato Kirby. Lo stesso portavoce del dipartimento della Difesa Usa ha precisato che gli Stati Uniti sono “ancora in controllo dell’aeroporto” di Kabul e responsabili della sua sicurezza, ma alcune truppe – il cui numero non è stato reso noto - hanno già iniziato a lasciare lo scalo. Infine, Kirby ha fatto sapere che i resti dei 13 militari rimasti uccisi nell’attacco dello scorso 26 agosto, rivendicato dallo Stato islamico del Khorasan, sono di ritorno negli Stati Uniti. (Nys)