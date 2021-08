Emirati-Qatar: incontro a Baghdad da premier Al Makhtoum ed emiro Tamim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha incontrato questa sera il principe Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, a margine della conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato, svoltasi oggi nella capitale irachena. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Wam”. Si tratta di uno dei rari incontri al massimo livello tra i rappresentanti dei due Paesi dopo l’avvio della distensione dei rapporti bilaterali a inizio anno. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso “della conferenza e dei suoi risultati a favore della sicurezza e della stabilità durature nel fraterno Iraq”. Al Maktoum ha anche discusso con l’emiro Tamim anche “del rafforzamento delle relazioni bilaterali a beneficio dello sviluppo, del progresso e degli interessi comuni dei due Paesi fratelli”. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati a lungo in contrasto con il Qatar su diverse questioni regionali, incluso il conflitto in Libia, dove i due Stati hanno sostenuto parti rivali, e ora in Afghanistan dove Doha ha importanti legami con i talebani, mentre Abu Dhabi ha offerto asilo all'ex presidente Ashraf Ghani. I rapporti tra i due Paesi del Golfo hanno iniziato a migliorare dopo la dichiarazione di Al Ula, cioè la riunione che ha sancito la fine del boicottaggio del Qatar da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. (Res)