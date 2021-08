Medio Oriente: presidente egiziano Al Sisi chiede rispetto non ingerenza negli affari dell'Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, ha invitato oggi il popolo iracheno a ricostruire il loro Paese a partecipare alla costruzione di un futuro migliore, lanciando un appello alla non interferenza negli affari interni del Paese arabo a maggioranza sciita. "Confermo che i vostri fratelli in Egitto sono entusiasti della vostra rinascita e sono lieti di trasferire la loro esperienza e competenza in vari campi, credendo nell'unità del destino e nell'obiettivo di camminare insieme sulla strada del futuro", ha dichiarato il presidente. Al Sisi ha sottolineato che l'Iraq è riuscito a sconfiggere il terrorismo ed eliminare il progetto oscurantista dello Stato islamico, sottolineando allo stesso tempo che l'Egitto "rifiuta ogni ingerenza straniera negli affari iracheni" e chiede il "rispetto dei principi di buon vicinato". Il riferimento del presidente sembra essere alla Turchia e all'Iran, due Paesi confinanti che per un motivo o per l'altro hanno una grande influenza in Iraq. Ankara, infatti, non solo può controllare il flusso delle acque dei fiumi che attraversano il territorio iracheno, ma ha da tempo avviato una campagna militare contro il Partito dei lavoratori del Kurdisan nel nord del Paese. L'Iran, da parte sua, esporta gran parte della sua elettricità e gas in Iraq, dove ha una profonda influenza grazie alla presenza di numerosi gruppi armati e milizie con importanti legami anche all'interno del mondo della politica irachena.(Irb)