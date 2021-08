Foibe: Gasparri (FI), inaccettabili parole Montanari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, chiederà "anche in Parlamento con iniziative ufficiali la rimozione di Montanari da Rettore dall’Università per stranieri di Siena. Le sue affermazioni riduzioniste e in parte addirittura negazioniste sulla tragedia delle foibe sono inaccettabili. Nessuno - continua il parlamentare in una nota - ha mai parlato di milioni di morti, solo qualche finto storico in libelli su cui si dovranno pronunciare i tribunali. Ma le vittime delle foibe furono alcune decine di migliaia. E a prescindere che anche i numeri più limitati rappresenterebbero una tragedia, questo riduzionismo negazionista di personaggi alla Montanari denota una faziosità pericolosa". L'esponente di FI aggiunge: "Così si vorrebbe insegnare la storia nelle università? Minimizzando sulle tragedie del novecento solo perché evidentemente c’è un condizionamento ideologico alla base di tutto ciò? Montanari se ne deve andare. Siano le istituzioni a rimuoverlo prima che debbano gli studenti chiedere conto e ragione in modo pacifico e democratico di questo modo di stravolgere la realtà della storia. Che vergogna". (Com)