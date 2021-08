Iraq: Macron, truppe francesi non lasceranno il Paese anche in caso di ritiro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate francesi non lasceranno l’Iraq anche in caso di ritiro definitivo delle truppe statunitensi. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa a Baghdad al termine del vertice sulla cooperazione e il partenariato alla presenza dei principali attori del Medio Oriente. Macron ha sottolineato che la Francia continuerà a sostenere l’Iraq per contribuire a mantenere la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente. Il capo dell’Eliseo ha ha ribadito la sua visione della presenza francese nel Paese: "Né ingerenza, né indifferenza". Ik presidente ha assicurato che le truppe francesi rimarranno presenti in Iraq qualunque siano le circostanze e “anche in caso di ritiro definitivo delle truppe americane, a patto che gli iracheni vogliano ancora una presenza francese al loro fianco”. (Res)