Milano: De Corato, oggi raccolte 280 firme per chiedere casco, targa e assicurazione per monopattini

- “Oggi abbiamo raccolto 280 firme per chiedere al Governo una legge che obblighi l'utilizzo del casco, la targa e l'assicurazione per i monopattini, segno della condivisione da parte dei milanesi per la nostra iniziativa che continua con la petizione online”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia comunicando i risultati della raccolta firme organizzata dal partito di Giorgia Meloni dalle 10:30 alle 13 al mercato di via Fauchè in piazza Gerusalemme e al pomeriggio in Piazza Argentina/Corso Buenos Aires dove sono state raccolte, spiega la nota, rispettivamente 130 e 150 firme. “Si tratta - prosegue - di un passo in direzione della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Da giugno 2020 a oggi a Milano abbiamo raggiunto il numero di ben 634 richieste di soccorso ad Areu per incidenti in monopattino, mi sembra chiaro che serva un cambio di rotta". Presente ai gazebo con De Corato anche Massimo Girtanner, già presidente di Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale, che dichiara: "L'uso indiscriminato dei monopattini, sostenuto dalla giunta di centrosinistra, ha portato incidenti e disagi. La sicurezza stradale è una priorità che deve essere garantita ai milanesi, che siano pedoni, automobilisti, ciclisti o utilizzatori di monopattini. Per questo servono regole chiare per la salvaguardia di tutti". (Com)