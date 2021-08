Afghanistan: partito ultimo volo britannico per evacuare civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa britannica, il generale Nick Carter, aveva detto che il Regno Unito avrebbe concluso oggi le sue operazioni di evacuazione del personale civile dall'Afghanistan. Il premier britannico, Boris Johnson, aveva detto nella tarda serata di ieri di essere impegnato a "muovere mari e monti" per far evacuare più persone possibili dall'Afghanistan dopo la scadenza del 31 agosto. Johnson aveva chiarito di volere favorire il ritiro di tutte le truppe britanniche e che finora sono state evacuate dall'Afghanistan 14.500 persone. Il primo ministro aveva condiviso il suo "grande rammarico" per il fatto che non sia stato possibile portare più persone fuori da Kabul durante quella che ha descritto come "la prima fase" del processo di evacuazione. (Rel)