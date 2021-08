Afghanistan: De Petris (Leu), accordo internazionale sola via praticabile ma fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, sottolinea: "Le nostre priorità in Afghanistan sono chiare: portare al sicuro tutti quelli che hanno collaborato con noi o che rischiano di essere perseguitati e uccisi e usare tutti gli strumenti pacifici possibili per mitigare il rigore di un regime integralista. Questo sarà possibile solo con uno sforzo internazionale che deve partire dal G20 e coinvolgere tutti i Paesi senza i quali non sarà possibile creare i corridoi umanitari. Allo stesso tempo - continua la parlamentare in una nota - bisogna iniziare a farsi carico dei profughi che già hanno abbandonato l'Afghanistan e garantire un sostegno economico stabile e significativo alle associazioni che cercando di difendere i diritti della popolazione e soprattutto delle donne afghane". L'esponente di Leu aggiunge: "Il governo italiano e la presidenza italiana del G20 si stanno muovendo con tempismo e con determinazione. La strada che si sta imboccando è quella giusta ma è fondamentale procedere molto rapidamente, in modo da aver pronti un accordo internazionale e un piano per quando in, settembre, si svolgerà l'assemblea generale dell'Onu". (Com)