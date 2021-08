Afghanistan: Labriola (FI), subito stabilizzazione per ridurre rischio terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola, "la crisi dell'Afghanistan crea sgomento, rabbia e angoscia. Sono stati commessi troppi errori e forse c'è stata troppa leggerezza nel lasciare il paese. L'attacco kamikaze a Kabul - prosegue la parlamentare in una nota - riporta anche la paura di nuovi attacchi terroristici. Un'immediata stabilizzazione dell'aria, come proposto da Draghi, è una condizione fondamentale per evitare il moltiplicarsi di profughi tra i quali si potrebbero infiltrare cellule terroristiche". Secondo l'esponente di FI, "c'è bisogno altresì che chi verrà accolto nel nostro Paese dimostri di rispettare la nostra cultura e le nostre leggi, non sarebbe infatti accettabile il verificarsi in Italia di quelle prassi fuori dal tempo dei talebani e degli estremisti. Bisogna giungere a una reale integrazione, altrimenti - conclude Labriola - continueremo a guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro senza vedere la trave che è nel nostro". (Com)