Milano: De Corato, su pista ciclabile di corso Buenos Aires Sala ascolti Bugno

- “Oggi il sindaco Sala minimizza la pericolosità e l’insensatezza delle piste ciclabili realizzate dalla sua Giunta e criticate persino dai suoi alleati. Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo, e candidato in una lista che sostiene Sala lo ha detto chiaramente criticando la pista ciclabile di Corso Buenos Aires. Sala dovrebbe ascoltarlo”. Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia commentando le dichiarazioni del sindaco Sala sulle piste ciclabili. “Oltre un anno fa – ricorda De Corato - ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per denunciare pericoli e irregolarità tecniche di questo percorso. Anche il centrodestra fece le piste ciclabili quando il sindaco era Letizia Moratti e io vicesindaco, ma erano ben progettate e ben realizzate. Nelle strade più trafficate c’erano sistemi protettivi per impedire che le auto invadessero le piste ciclabili col rischio di investimenti”. “Oggi invece, senza protezioni, gli stessi ciclisti si sentono insicuri e spesso viaggiano sui marciapiedi creando un pericolo per i pedoni. Per quanto riguarda gli incidenti c’è un dato che fa riflettere: dal 1 giugno a oggi ci sono stati a Milano oltre 2400 tra cadute e investimenti di ciclisti (dati Areu)”, concldue De Corato. “La svolta green di Sala è in realtà una 'follia green', una scelta ideologica che non ha alcun senso, anzi è dannosa. La pericolosità della pista ciclabile di Corso Buenos Aires è un dato di fatto dimostrato dai continui incidenti, senza parlare della riduzione di posti auto e dell’intasamento del traffico”, sottolinea Massimo Girtanner, già presidente del Municipio 6, candidato al Consiglio Comunale di Milano. (Com)