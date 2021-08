Afghanistan: Johnson e Merkel, G7 metta in atto tabella di marcia per trattare con futuro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno intrattenuto una conversazione telefonica per fare un punto della situazione in Afghanistan. I due capi di governo hanno concordato sulla necessità di aiuti internazionali e un approccio comune del G7 al futuro governo dell'Afghanistan, come confermato da un portavoce del governo britannico. "Il primo ministro e il cancelliere hanno deciso di lavorare, insieme al resto del G7, per mettere in atto la tabella di marcia per trattare con qualsiasi nuovo governo afgano", ha riferito. Johnson ha sottolineato che qualsiasi riconoscimento e impegno con i talebani deve essere subordinato al fatto che consentano un "passaggio sicuro a coloro che vogliono lasciare il Paese e rispettino i diritti umani". (Rel)