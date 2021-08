Usa: Amazon smantella sito usato per la propaganda dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense dell’e-commerce Amazon ha smantellato la scorsa notte un sito web utilizzato come strumento di propaganda dallo Stato islamico, nel quale nelle scorse ore era stato celebrato l’attentato suicida all’aeroporto di Kabul, in Afghanistan, costato la vita a oltre 170 persone tra cui 13 militari Usa. Lo riferisce oggi il quotidiano “Washington Post”. Il portale era ospitato dal servizio cloud dell’azienda, Amazon Web Services. Nida-e-Haqq, gruppo editoriale affiliato allo Stato islamico, vi distribuiva contenuti in lingua urdu, parlata in particolare in Pakistan ma anche in alcune zone dell’Afghanistan. Alcuni dei messaggi riguardavano lo Stato islamico del Khorasan, il ramo del gruppo terroristico che ha rivendicato l’attacco di Kabul.(Nys)