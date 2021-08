Afghanistan: Bbc, diversi civili uccisi da militari Usa dopo esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero significativo di civili afgani è stato ucciso dalle forze statunitensi nei momenti di caos seguiti dalla prima esplosione all’Abbey Gate fuori l’aeroporto internazionale di Kabul lo scorso 26 agosto. Lo riferisce un servizio dell’emittente televisiva britannica “Bbc”, citando testimoni oculari. “C’erano dei militari americani, con accanto dei soldati turchi. Gli spari sono venuti da loro, dai soldati”, ha spiegato il fratello di una delle vittime delle esplosioni. Un altro testimone si dice sicuro a uccidere una vittima, peraltro ex collaboratore degli Usa per anni, siano stati i militari statunitensi. “Non è stato ucciso dai talebani, non è stato ucciso dall’Isis, ma dall’Esercito statunitense. Come faccio a essere sicuro? Per il proiettile. Sul corpo non c’erano ferite, ma solo un proiettile che lo ha colpito proprio dietro l’orecchio”, afferma un uomo nella sua testimonianza. Il bilancio delle vittime del duplice attentato rivendicato dallo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Isis-K, filiale afgana del sedicente califfato) non è ancora stato appurato, ma gli ultimi aggiornamenti parlavano di almeno 185 morti, inclusi tredici militari statunitensi. (Res)