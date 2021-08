Roma: incidente mortale in via Ostiense, arrestato pirata della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato questo primo pomeriggio dalla Polizia locale di Roma Capitale l'uomo datosi alla fuga dopo essersi scontrato con un ciclomotore condotto da un ragazzo di 26 anni che, a seguito dell'impatto, è deceduto. I fatti questa mattina in via Ostiense altezza Ponte Spizzichino. È stata l'accuratezza delle indagini portate avanti dalle pattuglie dell' VIII gruppo Tintoretto dei caschi bianchi a permettere il ritrovamento, poche ore dopo l'incidente, del veicolo coinvolto, una Nissan Juke. A distanza di pochi minuti dal ritrovamento del mezzo, quando ormai gli agenti erano sulle tracce del responsabile, M.F, cittadino di nazionalità italiana di 25 anni, si è costituito alla stazione dei carabinieri di via Cincinnati. L'auto è stata posta sotto sequestro e il conducente è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il 25enne è stato sottoposto agli accertamenti di rito sullo stato alcolemico e tossicologico di cui si attende l'esito.(Rer)