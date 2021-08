Afghanistan: “Cnn”, bersaglio attacco Usa in un compound nell’area di Jalalabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si trovava in un “compound” nell’area di Jalalabad, non lontano dal confine con il Pakistan, l’individuo colpito da un attacco aereo condotto dagli Stati Uniti con un drone in risposta all’attentato del 26 agosto scorso all’aeroporto di Kabul, rivendicato dallo Stato islamico del Khorasan e costato la vita ad almeno 170 persone, tra cui 13 militari Usa. Lo riferisce l’emittente “Cnn” citando una fonte del Pentagono. L’uomo, che secondo le forze statunitensi sarebbe rimasto ucciso nell’attacco ma di cui non sono state rese note le generalità, era già noto da tempo all’intelligence di Washington. Tuttavia, a seguito dell’attentato a Kabul sarebbero state raccolte nuove informazioni che avrebbero giustificato il blitz. A quel punto gli Stati Uniti avrebbero atteso l’uscita dal compound della moglie e dei figli dell’individui prima di entrare in azione. Sempre stando alle fonti della “Cnn”, l’obiettivo dell’attacco era anche “associato al pericolo di nuovi attacchi all’aeroporto” di Kabul, dove sono ancora in corso le operazioni di evacuazione in vista del ritiro del 31 agosto.(Nys)