Egitto-Qatar: raro incontro a Baghdad tra presidente Al SIsi ed emiro Tamim

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato oggi a Baghdad l’emiro del Qatar, principe Tamim bin Hamad Al Thani, in un raro incontro tra i due dopo il riavvicinamento tra i Doha e il Cairo avvenuto a inizio anno. Il colloquio bilaterale è avvenuto a margine della conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato ospitata dall’Iraq. A renderlo noto è il portavoce del capo dello Stato egiziano, ambasciatore Bassam Radi, in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. Al Sisi ha auspicato “una cooperazione integrata e fruttuosa” con il Regno del Golfo a sostegno della “solidarietà araba in un quadro di rispetto reciproco, interesse comune e sincere intenzioni”. Da parte sua, aggiunge il portavoce egiziano, “l'emiro ha espresso il suo apprezzamento per gli sviluppi positivi in atto nelle relazioni tra Egitto e Qatar, elogiando il recente scambio di visite e la ripresa della cooperazione tra i due Paesi”. (segue) (Res)