Afghanistan: Della Vedova, ora monitoraggio diritti umani

- "Vorrei ringraziare con tutto il cuore per la dedizione e l'efficienza messe in campo in condizioni complicatissime dagli italiani in Afghanistan, diplomatici e militari, e da quelli che da Roma hanno contribuito all'operazione di evacuazione di un numero di Afgani superiore a quello preventivato quando ancora ci illudevamo che l'evacuazione sarebbe durata molto più a lungo e sarebbe avvenuta in modo ordinata". Lo ha detto a "Tgcom24" il sottosegretario agli Affari Esteri e segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. "Sarebbe importantissimo – ha aggiunto - se Draghi riuscisse a centrare l'obiettivo di una riunione straordinaria del G20 sull'Afghanistan. Riuscirci vorrebbe dire avere un coinvolgimento e un'assunzione di responsabilità di tutte le nazioni, a partire da Cina, India e Russia, che hanno un ruolo o che lo possono svolgere. Trovo poi totalmente sbagliato - ha sottolineato Della Vedova - che in Italia e in Europa, di fronte alle possibili ripercussioni sul ruolo geopolitico degli Stati Uniti e sulla capacità di influenza dell'Unione europea, ci preoccupiamo perché potrebbe arrivare un flusso di migranti aggiuntivo. Dobbiamo promuovere, insieme alle Nazioni Unite, un monitoraggio sul terreno che riguardi i diritti umani, in particolare i diritti delle donne", ha concluso Della Vedova.(Com)