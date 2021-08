Montenegro: Djukanovic, non è saggio insistere sull'intronizzazione del metropolita ortodosso a Cetinje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro non dovrebbe avvenire nel monastero di Cetinje. Lo ha detto il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, durante una conferenza stampa a Podgorica al termine dell'incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Vijesti", Djukanovic ha spiegato che all'intronizzazione del metropolita Joanikije a Cetinje è stata data in modo inappropriato "eccessiva importanza" in un "Paese multi religioso, laico ed europeo". Il capo di Stato ha quindi rilanciato il suo appello affinché l'intronizzazione avvenga fuori Cetinje dato che sarebbe "ascoltato e rispettato da chi dovrebbe rispettarlo". "Ancora oggi sono a Cetinje per contribuire a quello che è il nostro compito internazionale. Spero di non trovarmi a Cetinje il 5 settembre", ha detto Djukanovic.