Montenegro: Djukanovic, non è saggio insistere sull'intronizzazione del metropolita ortodosso a Cetinje (2)

- La metropolia montenegrina della Chiesa serba ortodossa considera "inaccettabile e ingiustificato" attribuire qualsiasi carattere politico alla cerimonia di intronizzazione del prossimo metropolita in Montenegro. Lo ha ribadito ieri la metropolia in una nota, precisando che la cerimonia dell'intronizzazione del metropolita Joanikije si terrà il 5 settembre e Cetinje. "Qualunque cosa pensiamo in questo momento, dobbiamo capire e accettare il fatto che il Montenegro è lo Stato di tutti noi. Non ci sono montenegrini più grandi o più piccoli in esso ma solo cittadini uguali", ha dichiarato la metropolia nella nota. Un Montenegro europeo, laico e civile non deve basarsi sull'odio e sull'esclusività, ha proseguito il comunicato, ma sulla sua Costituzione e sulle sue leggi. Nei giorni scorsi il futuro metropolita Joanikije ha precisato che l'intronizzazione del nuovo metropolita della Chiesa serba ortodossa in Montenegro avverrà nella località di Cetinje. "Si capisce che sarà a Cetinje", ha risposto Joanikije alla domanda del quotidiano montenegrino "Vijesti". Joanikije non ha voluto commentare in modo più diffuso la domanda che segue alle dichiarazioni rese in precedenza dal premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic. (segue) (Seb)