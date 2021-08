Montenegro: Djukanovic, non è saggio insistere sull'intronizzazione del metropolita ortodosso a Cetinje (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, secondo la loro ambasciata, sostengono ampiamente la libertà religiosa, compreso il diritto degli individui di praticare liberamente la propria religione, ma anche, allo stesso tempo, sostengono la libertà di espressione, compreso il diritto di riunione pacifica. "L'ambasciata è preoccupata per l'escalation di retorica a cui stiamo assistendo in occasione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita Joanikije. Incoraggiamo le autorità montenegrine e la metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba a cooperare strettamente sulla questione dell'intronizzazione del neoeletto metropolita, (una questione) in cui la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere al primo posto", ha affermato l'ambasciata invitando cittadini, leader politici e religiosi a contribuire a ridurre le tensioni. Il Montenegro, ha concluso l'ambasciata, è da tempo riconosciuto per la sua diversità e tolleranza e tutti i suoi cittadini dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per preservare questa tradizione. Lo scorso 16 agosto l'ex direttore della polizia montenegrina e attuale consigliere per la sicurezza del presidente del Montenegro, Veselin Veljovic, è stato convocato dalla Procura per un interrogatorio dopo che ha invitato i cittadini a riunirsi in una protesta di massa e la polizia a respingere alcuni ordini in occasione dell'intronizzazione del vescovo Joanikije. (segue) (Seb)