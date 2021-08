Montenegro: Djukanovic, non è saggio insistere sull'intronizzazione del metropolita ortodosso a Cetinje (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno sono cresciute le tensioni fra la Chiesa serba ortodossa e le autorità del Montenegro a causa dell'approvazione, nel dicembre 2019, della nuova legge sulle libertà religiose da parte di Podgorica che prevede la possibilità per lo Stato di trasferire a sé alcune proprietà della Chiesa. Le tensioni si sono successivamente trasferite nel terreno politico fra le istituzioni di Podgorica e quelle di Belgrado. Il nuovo governo del Montenegro ha apportato alcune modifiche alla legge eliminando così i punti contesi. Il presidente della Repubblica Milo Djukanovic ha rigettato il nuovo testo il 2 gennaio, ovvero la prima volta che gli è stato presentato per la promulgazione, mentre successivamente lo ha firmato secondo quanto impone la legge. In base al vecchio testo, approvato dal precedente governo guidato dalla forza politica di Djukanovic, le comunità religiose del Montenegro erano tenute a produrre documenti attestanti il loro diritto alla proprietà dei beni immobiliari che detengono affinché non questi non venissero confiscati dallo Stato. La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni del 30 agosto 2020, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. (Seb)