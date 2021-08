Roma: Pedica (+Europa), strisce pedonali sparite, strade sempre più pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Raggi a Roma sparisce tutto, anche le strisce pedonali. Dal centro alla periferia non è facile trovare delle strisce pedonali che siano ben visibili. Il bianco è rimasto solo un vago ricordo". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "La verità - sottolinea Pedica - è che in questi cinque anni è sparita la manutenzione. Non basta solo mettere la foto di qualche rattoppo sui social per gestire la Capitale d'Italia. I cittadini, pur continuando a pagare le tasse, non hanno più servizi degni di questo nome. Non si possono lasciare le strade senza strisce pedonali. Strade che, il più delle volte, sono off limits per i disabili, viste le barriere architettoniche. Per non parlare della metro, dove in metà delle stazioni gli ascensori sono fuori uso e chi è in carrozzella non può entrare. Il fallimento di Raggi è totale".(Com)