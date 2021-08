Sport: Figliomeni (Fd'I), immensa Bebe Vio, grandiosi i nostri atleti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come pensavamo i nostri atleti ci stanno facendo rivivere delle grandiose giornate di sport nel corso delle Paralimpiadi in corso a Tokyo con Beatrice 'Bebe' Vio che si conferma campionessa paralimpica nel fioretto femminile categoria B". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "La sua impresa - aggiunge - regala il quinto oro dell'Italia a Rio e la medaglia numero 18 della spedizione italiana con 7 argenti e 6 bronzi. Una citazione speciale anche per la mia corregionale di Reggio Calabria, Anna Barbaro, che ha vinto la medaglia d'argento nel triatlon in una gara molto difficile. Grazie ragazzi, siete fantastici. Viva lo sport". (Com)