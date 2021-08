Afghanistan: Ricciardi (M5s), prezioso lavoro Ong italiane per salvare vite umane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, sottolinea: "Quando abbiamo ascoltato le notizie, provenienti da Kabul, che ci informavano dell'attentato all'aeroporto, sentivamo anche nominare sempre l'ospedale di Emergency che, purtroppo, in quelle ore stava lavorando freneticamente". Il parlamentare aggiunge su Facebook: "Le Forze armate e il personale diplomatico tornano in Italia dopo aver gestito una difficilissima operazione di evacuazione da Kabul per salvare i troppi civili in pericolo. A detta di tutti gli osservatori l'Italia è stata presa a esempio dagli altri Paesi europei". Per l'esponente del M5s, "è importante ricordare anche il prezioso e incessante lavoro delle organizzazioni non governative italiane, che si sono coordinate con le istituzioni giorno e notte per salvare quante più vite possibili". (Rin)