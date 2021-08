Roma: assessora Turismo, sarà una edizione innovativa quella della "Formula 1 dell'equitazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato a un'edizione innovativa del Longines Global Champions Tour, che torna a Roma dal 10 settembre, con una marcia in più. Ieri in Giunta abbiamo deliberato la riduzione del 40 per cento del canone per l'occupazione di suolo pubblico per l'evento: una misura che, per questa annualità, non comporterà minori entrate per l'Amministrazione". Lo scrive su Facebook l'assessora al Turismo di Roma Capitale Veronica Tasciotti. "La 'Formula 1 dell'equitazione' non ha impatti sul territorio e non prevede variazioni del contesto urbano: qualità e sostenibilità per una manifestazione che attira nella Capitale un turismo selezionato - spiega -. Infatti, questa è la seconda novità, per la prima volta la tappa capitolina di Longines raddoppia: dal 10 al 12 settembre e dal 16 al 18. Più giorni, più presenze, più introiti per l'indotto cittadino dell'accoglienza. Grazie al lavoro di concerto fra Roma Capitale, Soprintendenza, Sovrintendenza e Parco Archeologico del Colosseo, siamo riusciti ad avverare il sogno di portare la competizione sportiva al Circo Massimo, come richiesto dagli organizzatori. Eccellenza, rispetto dell'ambiente, sport e turismo: Roma Riparte", conclude Tasciotti. (Rer)