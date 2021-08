Afghanistan: Bernini (FI), ritiro non cancella meriti missione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "l’ambasciatore Pontecorvo e il console Claudi, rimasti fino all’ultimo a presidiare l’aeroporto di Kabul per mettere in salvo connazionali e afghani, sono l’emblema dell’Italia che sa onorare fino in fondo i propri impegni e operare al meglio anche nei contesti internazionali più difficili. Tutto il Paese - prosegue la parlamentare in una nota - gli deve un doveroso ringraziamento, da estendere ai nostri militari per il ponte aereo portato a termine in condizioni drammatiche, e in particolare alla pilota Annamaria Tribuna, che è riuscita a decollare nonostante l’attacco armato in corso". L'esponente di FI aggiunge: "Il ritiro improvviso ordinato dagli Stati Uniti non può cancellare il sacrificio dei nostri 53 eroi, la ricostruzione di Herat, la professionalità e il prezioso sostegno umanitario offerto alla popolazione afghana". (Com)