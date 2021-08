Migranti: Bernini (FI), dopo maxisbarco Lampedusa Ue si muova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "l’attenzione della comunità internazionale è inevitabilmente rivolta all’Afghanistan e al temuto flusso di profughi da un Paese destabilizzato dal regime talebano e dalle faide interne al jihadismo. Ma l’Europa - continua la parlamentare in una nota - ha il dovere di volgere il suo sguardo anche su quanto sta avvenendo nel Mediterraneo: a Lampedusa sono arrivati altri 500 migranti, con uno degli sbarchi più imponenti degli ultimi anni. L’Italia, che ha appena messo in salvo cinquemila afghani, più di ogni altro Paese Ue, non può continuare a reggere da sola tutto il peso dell’accoglienza umanitaria dei migranti dal Nord Africa". L'esponente di FI aggiunge: "I rischi di infiltrazioni terroristiche, inoltre, sono enormi anche su questo versante a causa della massiccia presenza jihadista nel Sahel. Dalla commissione europea non possono arrivare solo appelli e moniti: è il momento di impostare una vera politica comune di asilo. Se non ora, quando?". (Com)