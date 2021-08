Afghanistan: ministra Difesa Spagna, operazione di salvataggio ha reso chiara umanità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di salvataggio di oltre 2 mila afghani ha reso molto chiara l'umanità e la solidarietà della Spagna rappresentata dalle sue Forze armate, dalla sua polizia, dai suoi diplomatici. Lo ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervista al quotidiano "El Pais", spiegando, tuttavia, di provare "un senso di dolore" perché ci sono alcune famiglie che sono rimaste al cancello dell'aeroporto di Kabul. "Fino all'ultimo momento, i militari hanno cercato di far entrare più gente possibile. Hanno fatto l'umano e il sovrumano. Anche 10 minuti prima dell'esplosione (del 26 agosto scorso) erano all'ingresso, cercando di aiutare le famiglie a entrare e non era possibile", ha affermato la ministra. "Ho ancora nella mia mente, e non lo dimenticherò mai, che c'erano un paio di famiglie che erano a cinque metri dall'entrata e non potevano entrare. Questo mi dà un dolore enorme che è compensato solo dai sorrisi dei bambini che sono arrivati", ha confidato Robles. "L'ultimo giorno, i militari americani stavano chiudendo i cancelli, mettendo veicoli blindati per tenere fuori la gente, e tutti eravamo consapevoli che era la fine", ha detto la ministra spagnola nello spiegare l'impossibilità di poter accogliere altre persone. In merito alle azioni future da intraprendere in Afghanistan, Robles ha rimarcato la necessità di un'azione congiunta di tutti i Paesi dell'Unione europea. "L'Europa ha un obbligo verso l'Afghanistan e anche verso la Spagna, perché 102 soldati e poliziotti spagnoli sono morti lì. E dobbiamo fare uno sforzo speciale per le donne e le ragazze, la cui situazione ci preoccupa enormemente", ha concluso la ministra della Difesa.(Spm)