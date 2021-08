Afghanistan: Fiano (Pd), giudizio non cambia ma orgogliosi di Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, "l'Italia ha realizzato la più cospicua evacuazione, tra i Paesi dell'Unione europea, dall'aeroporto di Kabul. Questo, ovviamente - prosegue il parlamentare su Facebook - non cambia il nostro parere su quanto accaduto in Afghanistan, per il quale il nostro ministro della Difesa ha usato le espressioni di 'debacle' e 'epilogo drammatico', ma ci rende orgogliosi del livello delle nostre Forze armate, della loro capacità organizzativa e del loro spessore umano. Grazie a tutti loro e grazie al ministro Lorenzo Guerini".(Rin)