Covid: Coldiretti, in Sicilia gialla 23 mila ristoranti senza tavolate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' impatto negativo - sottolinea la Coldiretti - si trasferisce a cascata sull’intera filiera con la riduzione di acquisti di prodotti alimentari e vino dalle aziende agricole ma anche di addobbi floreali con il contenimento del numero di inviatati o addirittura il rinvio delle cerimonie. Senza dimenticare che un terzo della spesa turistica per la vacanza in Italia è destinato all’alimentazione con il cibo, che rappresenta per molti turisti la principale motivazione del viaggio. (Com)