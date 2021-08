Paralimpiadi: Matrisciano (M5s), che esperienza di Bebe Vio sia di esempio per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle, Susy Matrisciano, in merito all'oro conquistato da Bebe Vio nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo osserva che "quando si interpreta la disabilità come 'potenziale da sviluppare' e non come 'capacità residua', il risultato non può essere che stupefacente! Ci ho sempre creduto. Se approcciamo il mondo della disabilità con questo pensiero - continua la parlamentare su Facebook -, possiamo ottenere grandi risultati anche in altri ambiti. Che l'esperienza di Bebe Vio sia di esempio per tutti noi". (Rin)