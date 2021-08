Sanità: all'ospedale de' Lellis di Rieti eseguiti due delicati interventi di prelievo multiorgano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti va alle famiglie dei donatori, che in un momento così tragico e doloroso hanno permesso la realizzazione di un gesto d'amore così importante che ha salvato tante vite. Un ringraziamento particolare va rivolto alla dottoressa Rosetta Ferri responsabile del Coordinamento locale delle donazioni d'organo, alla dottoressa Alessandra Ferretti, responsabile degli anestesisti e a tutto il personale del blocco operatorio, che ha permesso il prelievo multiorgano", si legge in una nota. (Com)