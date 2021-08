© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi se non lei... La nostra Bebe Vio si conferma campionessa paralimpica conquistando l'oro nel fioretto. Non ci sono più parole: infinita e immensa Bebe. Spietata in pedana, ma come non unirsi alle sue lacrime di gioia a fine impresa". Lo scrive su Twitter il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. (Rin)