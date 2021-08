Medio Oriente: Macron, conferenza di Baghdad una “vittoria per l’Iraq”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza di Baghdad per la cooperazione e il partenariato rappresenta una "vittoria per l'Iraq", un Paese che la Francia continuerà a sostenere per contribuire a mantenere la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente. A dirlo è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la sua partecipazione al vertice in corso oggi nella capitale irachena. Un evento, quello di oggi, che riflette il desiderio dell’Iraq “di rafforzare le relazioni", ha continuato Macron, sottolineando che "Parigi e Baghdad continuano il coordinamento congiunto nella lotta al terrorismo". Per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni irachene, il presidente francese ha sottolineato che "le Nazioni Unite e l'Unione europea osserveranno il voto per garantirne l'integrità e la trasparenza", auspicando che le elezioni parlamentari si tengano nei tempi previsti. "Le imminenti elezioni parlamentari porteranno l'Iraq a una nuova fase. La Francia si rifiuta di interferire negli affari interni di un Paese che sostiene pienamente". Il presidente francese ha poi concluso: "La nostra presenza a questa conferenza è un onore per noi e la Francia sostiene tutti i paesi della regione". (segue) (Irb)