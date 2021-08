Medio Oriente: Macron, conferenza di Baghdad una “vittoria per l’Iraq” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice mediorientale è iniziato oggi alla presenza di diversi leader arabi, come il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il re della Giordania, Abdullah II, lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, e l’emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad al Thani. L’Iran e la Turchia hanno inviato in Iraq i loro ministri degli Esteri, rispettivamente Hossein Amir-Abdollahian e Mevlut Cavusoglu. Oltre a Giordania, Egitto, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e Francia, partecipano anche rappresentati di Lega Araba, Consiglio di cooperazione del Golfo e Organizzazione per la cooperazione islamica. L'evento è teso a ripristinare il ruolo politico ed economico regionale dell'Iraq e ad avviare una serie progetti regionali a beneficio dei Paesi partecipanti, ha dichiarato alla stampa il primo ministro iracheno Khadimi. (Irb)