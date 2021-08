Russia-Kazakhstan: Putin invia condoglianze a Tokayev per vittime esplosione deposito di munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue profonde condoglianze al suo omologo kazako, Kassym-Jomart Tokayev, per le vittime dall’esplosione di un deposito di munizioni all’interno di un sito militare nel sud del Kazakhstan. Lo riferisce il Cremlino rendendo noto il contenuto del messaggio inviato da Putin. "Chiedo di estendere le parole di solidarietà e sostegno alle famiglie delle persone uccise, e anche di augurare un rapido recupero per tutti i feriti", ha affermato il capo di Stato russo. Sono almeno 13 i morti provocati e 3 i dispersi dell’esplosione di un deposito di munizioni all’interno di un sito militare nel sud del Kazakhstan, avvenuta nella serata di giovedì. L’esplosione è stata provocata da un incendio scoppiato, per ragioni ancora da accertare, in un avamposto militare del distretto di Bayzak, nella regione di Zhambyl. Il governo ha avviato un’inchiesta e ha organizzato l’evacuazione dei residenti dell’area. Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dichiarato il 29 agosto giornata di lutto nazionale. (Rum)