- "Grande Bebe! Oro storico per questa ragazza che non smette di farci sognare! L’Italia è orgogliosa di te". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, in merito all'oro conquistato da Bebe Vio nel fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo. (Rin)