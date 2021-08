Iran-Usa: Khamenei, amministrazione Biden non diversa da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale amministrazione degli Stati Uniti del presidente Joe Biden non è diversa da quella dell'ex presidente Donald Trump. Lo ha detto oggi il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. “L'attuale governo degli Stati Uniti non è diverso da quello precedente. Chiedono le stesse cose che ha chiesto Trump", ha detto Khamenei in un discorso durante una riunione di gabinetto. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e i membri del suo governo sono stati ricevuti questa mattina dal leader supremo della rivoluzione islamica: si tratta del primo incontro ufficiale di questo tipo dall'insediamento di Raisi a inizio agosto. “Dietro le quinte della politica estera degli Stati Uniti c'è un lupo predatore che a volte si trasforma in una volpe astuta. La situazione odierna in Afghanistan ne è un esempio", ha aggiunto Khamenei, sostenendo che gli Stati Uniti hanno agito "senza vergogna" riguardo all'accordo nucleare. “Si sono ritirati dal Jcopa (Joint Comprehensive Plan of Action, il piano di azione congiunto del 2015) ma hanno parlato come se fosse stato l'Iran a ritirarsi”, ha aggiunto il leader iraniano, citato dall'agenzia di stampa curdo-irachena "Rudaw". (segue) (Res)