Iran-Usa: Khamenei, amministrazione Biden non diversa da Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Raisi, insediatosi all'inizio di questo mese, ha finora escluso un vertice con Biden sull'accordo nucleare. Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nel 2018, imponendo dure sanzioni alla Repubblica islamica, circostanza che ha spinto Teheran a violare i suoi obblighi ai sensi del Jcopa. A giugno si sono conclusi a Vienna dei colloqui volti a rilanciare l'accordo, con gli Stati Uniti e l'Iran impegnati in discussioni indirette che finora non hanno portato ad alcun risultato concreto. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran sono aumentate sotto Trump, in particolare con l'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani all'aeroporto internazionale di Baghdad nel gennaio 2020. Intanto il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, generale Ali Shamkhani, ha reagito oggi alla presunta "minaccia" contro l'Iran posta ieri nel primo incontro alla Casa Bianca tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente degli Stati Uniti Biden. "L'enfasi sull'uso di ‘altre opzioni' contro l'Iran, pur essendo una minaccia illegale per un altro Paese, sancisce il diritto della Repubblica islamica dell'Iran alla risposta reciproca alle 'opzioni disponibili'", ha scritto oggi Shamkhani in un messaggio su Twitter, rilanciato sul sito web in lingua inglese dell'agenzia di stampa governativa iraniana "Irna". (segue) (Res)