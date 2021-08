Iran-Usa: Khamenei, amministrazione Biden non diversa da Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha detto ieri nell’incontro con Bennett che gli Stati Uniti preferiscono “la strada diplomatica” per impedire all’Iran di dotarsi di un ordigno nucleare; solo se tale strada fallirà, Washington considererà “altre opzioni”. Da parte sua, Bennett si è detto "rassicurato" dalle parole di Bidene ha detto che o Stato di Israele “sarà sempre al fianco degli Stati Uniti”, confida nel sostegno di Washington per fermare la corsa dell'Iran all'arma nucleare e sa che non avrà mai un amico “migliore e più affidabile” degli Usa. (Res)