Vaticano: Papa dispone nuove norme per gestire la Basilica in attesa della riforma del Capitolo di San Pietro

- Papa Francesco ha disposto norme transitorie in attesa dell’avvio della riforma del Capitolo di San Pietro in Vaticano, del quale è allo studio la revisione dello Statuto. Lo rende noto la sala stampa con un Bollettino apposito in cu si spiega che le norme avranno validità di un anno. Sono cinque le norme transitorie: nella prima il Pontefice ha disposto che "il Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano è costituito da un collegio di sacerdoti nominati dal Santo Padre nel ruolo di canonici i quali: prestano servizio di animazione liturgica e pastorale alla Basilica di San Pietro; percepiscono un emolumento capitolare non cumulabile con altre provvigioni o altre retribuzioni per servizi prestati nella Curia Romana e nelle altre Istituzioni collegate con la Santa Sede". Inoltre, nel documento redatto si stabilisce che "i coadiutori del Capitolo sono nominati dal Santo Padre e prestano la loro opera nelle celebrazioni liturgiche, nelle opere pastorali e in altri compiti che possono essere loro affidati dall’Arciprete insieme col Capitolo. Anche per i coadiutori si applica quanto previsto all’articolo 1, b". Novità anche per quanto riguarda l’amministrazione della Fabbrica e del personale: "L’amministrazione e la gestione delle attività economiche legate al Museo del Tesoro e alla vendita di oggetti religiosi - si legge - è affidata alla Fabbrica di San Pietro, che assume tutto il personale dipendente del Capitolo". Al punto 4 si sottolinea, invece, che "il Capitolo conserva e amministra il patrimonio immobiliare e finanziario attualmente in essere e le relative rendite". Per chiudere, si chiarisce al punto 5 che "gli emolumenti dei Canonici e dei Coadiutori in servizio sono erogati dalla Fabbrica". Le norme entreranno in vigore il prossimo primo ottobre. (Civ)