Vaticano: monsignor Saunders lascia la diocesi di Broome in Australia, era finito sotto inchiesta

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Broome in Australia, presentata da monsignor Christopher Alan Saunders e ha nominato Amministratore apostolico sede vacante della medesima diocesi monsignor Michael Henry Morrissey, Vescovo di Geraldton. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Monsignor Saunders era rimasto coinvolto in un’inchiesta su alcuni scandali sessuali, sui cui il Vaticano aveva avviato un’indagine interna. Gli inquirenti australiani, nelle scorso settimane, avevano deciso di non procedere contro il vescovo, il quale aveva deciso di fare un passo indietro respingendo nel contempo le accuse. (Civ)