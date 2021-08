Varese: arrestato 35enne per tentato omicidio ai danni di un clochard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia di Stato di Varese il soggetto individuato all'esito di tempestive ed efficaci indagini come l'aggressore di un clochard che nella notte notte di mercoledì scorso, intorno alle ore 3:30, è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue, sotto i portici di piazzale Trieste a Varese. L'autore - C. M., italiano 35enne residente in provincia di Varese, pluripregiudicato e affetto da malattia psichiatrica, oltre che abituale assuntore di sostanze stupefacenti - è stato sottoposto a provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal pm della Procura di Varese, Dalla Palma, titolare delle indagini. Dovrà rispondere di tentato omicidio. La vittima, bosniaco 56enne anch'esso pluripregiudicato, si trova ricoverata in rianimazione in attesa di essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ha riportato numerose fratture alla testa. Dalla ricostruzione effettuata dalla squadra mobile della questura di Varese, coordinata dalla locale procura, è emerso che la vittima, che da alcuni mesi vive su un camper a Varese insieme alla moglie e a uno dei figli, solito chiedere l'elemosina nei pressi di dove è stato aggredito, quella notte ha trascorso del tempo con l'arrestato, finché i due hanno probabilmente litigato per ignoti motivi e il clochard è stato colpito alla testa da diversi colpi sferrati da C.M. utilizzando la stessa stampella che aveva in uso la parte offesa. Quest'ultimo, tra l'altro, poco prima mentre si trovava già sotto i portici indicati, era stato derubato dei suoi effetti personali da parte di un terzo soggetto, che questo ufficio ha potuto identificare in J. L. - 27enne marocchino pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora, tossicodipendente e alcolizzato - che gli aveva sottratto ciò di cui la vittima era in possesso probabilmente approfittando di un momento in cui stava dormendo. (Com)