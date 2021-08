Afghanistan: Di Maio, settimana prossima parte “piano italiano per il popolo afghano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana, con la prima riunione della cabina di regia interministeriale, partirà il "piano italiano per il popolo afgano", che prevede il coordinamento delle iniziative per l'accoglienza e la formazione di tanti bambini e ragazzi arrivati in Italia. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dopo aver accolto a Fiumicino gli ultimi diplomatici e militari italiani tornati da Kabul. Uomini che, ha sottolineato il titolare della Farnesina, "hanno onorato il nostro Paese, hanno dato il massimo in una situazione drammatica rischiando anche la propria vita". "Oggi si conclude la fase uno, l’Italia ha evacuato circa 5 mila civili afghani, siamo stati il primo Paese dell’Unione europea per numero di evacuazioni. Questo dimostra tutto l’impegno e la serietà del nostro Paese, di donne e uomini che hanno fatto un lavoro egregio". (segue) (Res)