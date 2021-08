Afghanistan: Di Maio, settimana prossima parte “piano italiano per il popolo afghano” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso - ha proseguito Di Maio - inizia la fase due. In settimana partirà il 'piano italiano per il popolo afgano', che ho illustrato nei giorni scorsi in Consiglio dei ministri, con la prima riunione della cabina di regia interministeriale, così da coordinare le iniziative per l'accoglienza e la formazione di tanti bambini e ragazzi arrivati in Italia. Intanto ho proposto alla Presidenza slovena di far partecipare nella prossima riunione dei ministri degli Esteri europei anche Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Non possiamo lasciare nulla al caso, sono alti i rischi attentati terroristici in Afghanistan e il popolo afgano va supportato da tutta la comunità internazionale". (Res)