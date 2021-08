Medio Oriente: generale Iran, pronti a rispondere alle "minacce" di Usa e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano, generale Ali Shamkhani, ha reagito oggi alla presunta "minaccia" contro l'Iran posta ieri nel primo incontro alla Casa Bianca tra il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "L'enfasi sull'uso di ‘altre opzioni' contro l'Iran, pur essendo una minaccia illegale per un altro Paese, sancisce il diritto della Repubblica islamica dell'Iran alla risposta reciproca alle 'opzioni disponibili'", ha scritto oggi Shamkhani in un messaggio su Twitter, rilanciato sul sito web in lingua inglese dell'agenzia di stampa governativa iraniana "Irna". Biden ha detto ieri nell’incontro con Bennett che gli Stati Uniti preferiscono “la strada diplomatica” per impedire all’Iran di dotarsi di un ordigno nucleare; solo se tale strada fallirà, Washington considererà “altre opzioni”. Da parte sua, Bennett si è detto "rassicurato" dalle parole di Bidene ha detto che o Stato di Israele “sarà sempre al fianco degli Stati Uniti”, confida nel sostegno di Washington per fermare la corsa dell'Iran all'arma nucleare e sa che non avrà mai un amico “migliore e più affidabile” degli Usa. (Irt)