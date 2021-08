Covid: assessore Lazio, rischio basso, Rt 0,91 in calo, copertura vaccinale simile a Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I trend settimanali nel Lazio sono tutti in lieve discesa, il valore Rt a 0.91 è al di sotto della media nazionale, la classificazione complessiva del rischio è bassa e ieri si sono superate abbondantemente le 32 mila somministrazioni. La pressione sulla rete ospedaliera rimane stabile, ma al di sotto delle soglie di allerta". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Questo scenario è reso compatibile dall'alto livello di copertura vaccinale che vede la nostra Regione, con 7,7 milioni di somministrazioni, prima in Italia e tra le prime a livello europeo in rapporto alla popolazione, con il 75 per cento della popolazione dai 12 anni in su che ha completato l'iter vaccinale - spiega D'Amato -. Soglie molto simili a quelle raggiunte ad esempio da Stati come la Danimarca che hanno l'equivalente della popolazione della nostra regione. Ora si tratta di imprimere una ulteriore accelerazione per superare la soglia dell'80 per cento". (segue) (Com)